Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Behälter mit Verdünner in Naturschutzgebiet abgestellt

Reken (ots)

Tatort: Reken-Hülsten, Hülstener Weg;

Tatzeit: 23.01.2025;

Illegal entsorgt haben Unbekannte am Donnerstag in Reken im Ortsteil Hülsten mehrere Kanister mit einer chemischen Flüssigkeit. Eine Zeugin hatte die sechs Kanister mit Verdünner bemerkt, die am Hülstener Weg standen. Zwei davon waren beschädigt, so dass Flüssigkeit austrat. Der Fundort liegt in einem Naturschutzgebiet. Die Feuerwehr sicherte die auslaufenden Kanister, das zuständige Ordnungsamt kümmerte sich um die Entsorgung.

Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

