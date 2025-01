POL-BOR: Borken - Einbrecher entwenden Werkzeuge

Gescher (ots) - Tatort: Gescher, Wissingshof; Tatzeit: zwischen 21.01.2025, 17.00 Uhr, und 22.01.2025, 08.30 Uhr; In eine Produktionshalle einbrechen wollten bislang unbekannte Täter an der Straße Wissingshof in Gescher. In der Nacht zu Mittwoch hebelten die Unbekannten an einer Tür an der Rückseite des Gebäudes. Diese hielt dem Einbruchsversuch jedoch stand. Es entstand Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen. ...

