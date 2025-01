Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Schwerer Verkehrsunfall - Abschlussmeldung

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Werther Straße/Anholter Postweg;

Unfallzeit: 22.01.2025, 11.15 Uhr;

Schwere Verletzungen erlitten hat ein 60-jähriger Pkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in Bocholt. Der Mann befuhr gegen 11.15 Uhr die Werther Straße in Fahrtrichtung Werth. In Höhe der Straße Anholter Postweg kam er aus noch ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier stieß er gegen eine Straßenlaterne, ein Verkehrszeichen und eine Hecke. Nach etwa 100 Metern überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Der 60-Jährige wurde schwer verletzt in seinem Pkw eingeklemmt. Die eingesetzten Rettungskräfte befreiten ihn aus dieser Lage und brachten ihn ins hiesige Krankenhaus. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Der Sachschaden wurde mit mehreren zehntausend Euro angegeben. Die Werther Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. (pl)

