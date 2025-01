POL-BOR: Borken - Unfallverursacher flüchtet

Rhede (ots) - Tatort: Rhede, Alfred-Nobel-Straße; Tatzeit: zwischen 15.01.2025, 16.00 Uhr, und 21.01.2025, 11.30 Uhr; Kupferkabel entwendeten bislang unbekannte Täter von einer Baustelle an der Alfred-Nobel-Straße in Rhede. Die Diebe verschafften sich im Verlauf der vergangenen sieben Tage Zugang zum Gelände und stahlen von zwei Kränen die Kabel zur Stromversorgung. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die ...

