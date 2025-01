POL-BOR: Bocholt - Erstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall

Heiden (ots) - Tatort: Heiden, Dalbroms Krüüs; Tatzeit: 20.01.2025, zwischen 16.30 Uhr und 18.05 Uhr; In ein Wohnhaus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Dalbroms Krüüs in Heiden. Die Einbrecher verschafften sich am Montag zwischen 16.30 Uhr und 18.05 Uhr gewaltsamen Zutritt und durchsuchten alle Zimmer. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die ...

