Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Auseinandersetzung im Regionalexpress: Bundespolizei trennt Beteiligte und leitet Ermittlungen ein

Rostock (ots)

Am Abend des 3. November 2024 wurde die Bundespolizeiinspektion Rostock über eine Auseinandersetzung im Regionalexpress RE50 (Zugnummer 4840) auf der Fahrt von Neustrelitz in Richtung Rostock informiert. Nach Ankunft des Zuges gegen 18:24 Uhr am Rostocker Hauptbahnhof konnten die eingesetzten Beamten der Bundespolizei eine 30-jährige deutsche Frau sowie einen 34-jährigen iranischen Mann antreffen und die Parteien zur Deeskalation voneinander trennen.

Ersten Aussagen zufolge soll der Mann durch die Frau beleidigt und durch einen Gegenstand am Kopf verletzt worden sein. Die Frau äußerte hingegen, vom Mann beleidigt worden zu sein. Beide Beteiligten gaben an, dass der Streit bereits am Bahnhof Güstrow begonnen und sich bis zur Ankunft in Rostock verbal fortgesetzt habe. Der Mann klagte über Schmerzen am Hinterkopf, lehnte jedoch eine medizinische Versorgung ab.

Die Bundespolizeiinspektion Rostock hat gegen beide Personen ein Strafverfahren wegen Körperverletzung bzw. Beleidigung eingeleitet.

