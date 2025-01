Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Nach Unfall geflüchtet

Isselburg (ots)

Unfallort: Isselburg, Niederstraße;

Unfallzeit: zwischen 21.01.2025, 23.00 Uhr, und 22.01.2025, 08.20 Uhr;

Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Isselburg. In der Nacht zum Dienstag beschädigte er im Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand abgestellten schwarzen Honda Jazz. Ohne seinen Verpflichtungen nachgekommen zu sein, flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle. Er hinterließ Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell