Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl an Sportanlage

Hückelhoven (ots)

An einer Sportanlage an der Straße Zum Alten Schacht wurden zwischen 21 Uhr am 22. August (Donnerstag) und 16.50 Uhr am 23. August (Freitag) ein Sack mit Bällen sowie diverse Softgetränke aus einer Garage entwendet.

