POL-HS: Täter nach Körperverletzung gesucht

Wassenberg (ots) - In einem Kreisverkehr an der Straße Am Stern kam es am Samstag, 24. August, gegen 20.25 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Eine 54-jährige Wassenbergerin fuhr mit ihrem Kleinkraftrad der Marke Suzuki in den Kreisverkehr ein, stürzte dabei und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

