POL-NOM: Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Northeim (ots) - 37176 Nörten-Hardenberg, An der Bünte, Mittwoch, 11.10.2023, 07.50 Uhr NORTHEIM (mil) Am Mittwochmorgen befuhr eine 61-jährige aus Nörten-Hardenberg mit ihrem Pkw die Straße "An der Bünte" in nördliche Richtung. Dabei geriet sie in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden Pkw einer 44-jährigen aus Nörten-Hardenberg zusammen. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand, jedoch ...

mehr