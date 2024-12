POL-MS: Aktionstage #Leben - Unfallprävention der Polizei Münster informiert gemeinsam mit der Polizei Enschede

Münster (ots) - Am Mittwochabend (11.12.) zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Breslauer Straße eingebrochen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen haben die unbekannten Täter die Terrassentür eingeschlagen und sind so in das Haus eingestiegen. Die Unbekannten durchsuchten das Haus ...

mehr