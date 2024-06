Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Straßenraub - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 21-jähriger Mann ist am Freitagabend (29.05.2024) überfallen worden. Er ging gegen 19.00 Uhr die Urbanstraße in Richtung Ulrichstraße, als ihm ein Unbekannter entgegenkam. Dieser schlug ihm unvermittelt ins Gesicht, woraufhin er benommen nach hinten taumelte. Hierauf riss ihm der Aggressor seine Kopfhörer vom Kopf und schrie ihn an, wegzurennen. Daraufhin ergriff der 21-Jährige die Flucht und traf kurze Zeit später auf Passanten, die die Polizei verständigten. Er beschrieb den Räuber als Mitte 30, dunkler Teint, dunkle leicht gelockte kurze Haare, Dreitagebart und zirka 180 bis 185 Zentimeter groß. Weiterhin soll er eine unreine Haut gehabt haben und trug zur Tatzeit ein dunkles T-Shirt, eine beige lange Hose, grüne Socken, aber keine Schuhe. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

