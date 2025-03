Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: ++ Bassum OT Kastendiek - Verkehrsunfall mit drei lebensgefährlich sowie einer schwer verletzten Person ++

Diepholz (ots)

Am 20.03.2025, um 00:23 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 51 in 27211 Bassum in Höhe des Ortsteils Kastendiek. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 18-jähriger Fahrzeugführer eines BMW die Bundesstraße 51 in Fahrtrichtung Bassum. Hierbei kam der 18-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit insgesamt zwei Straßenbäumen. In dem Fahrzeug befanden sich außerdem ein weiterer 18-jähriger, ein 17-jähriger sowie ein 16-jähriger junger Mann. Auf Grund der Kollision mit dem Straßenbaum wurden zwei Personen in dem Pkw eingeklemmt und musste durch die freiwillige Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Insgesamt waren vier Rettungswagen, drei Notarzteinsatzfahrzeuge sowie zwei Rettungshubschrauber an der Unfallörtlichkeit im Einsatz. Im Anschluss an die Bergung aller Personen wurden die Verletzten in verschiedene Krankenhäuser überführt. Nach ersten Einschätzungen erlitten drei der beteiligten Personen lebensgefährliche Verletzungen. Durch die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeikommissariats Syke sowie Polizeibeamte aus Diepholz wurden am Unfallort erste Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Bundesstraße wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme sowie der Bergung der Personen voll gesperrt. Diese Vollsperrung hatte bis 05:00 Uhr am heutigen Tage bestand. Die Ermittlungen seitens der Polizei zur genauen Unfallursache dauern weiterhin an.

