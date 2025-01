Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme eines ungarischen Staatsangehörigen am Grenzübergang: Untersuchungshaft wegen Unterschlagung

Kehl (ots)

Ein ungarischer Staatsangehöriger ist am Samstagmorgen (25.01.) von der Bundespolizei festgenommen worden. Der 54-Jährige reiste mit einem Fernreisebus von Frankreich nach Deutschland und wurde am Grenzübergang Kehl-Europabrücke kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl wegen Unterschlagung vorlag. Es bestand der dringende Verdacht, dass sich der 54-Jährige dem Strafverfahren entziehen wollte. Das Amtsgericht Offenburg setzte den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug. Der 54-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

