BPOLI-OG: Zigarettenautomat aufgebrochen

Kehl (ots) - Am Freitagmorgen (24.01.) wurde ein 25-jähriger syrischer Staatsangehöriger in einem Fernreisebus am Grenzübergang Kehl-Europabrücke von der Bundespolizei kontrolliert. Der Mann konnte sich gegenüber den Beamten nicht ausweisen. In der Sitztasche des Busses wurde jedoch ein bulgarischer Reisepass aufgefunden. Bei der Überprüfung des Passes stellte ...

mehr