Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Verdacht auf Schleusung: Syrischer Mann mit gefälschtem bulgarischen Reisepass erwischt

Kehl (ots)

Am Freitagmorgen (24.01.) wurde ein 25-jähriger syrischer Staatsangehöriger in einem Fernreisebus am Grenzübergang Kehl-Europabrücke von der Bundespolizei kontrolliert. Der Mann konnte sich gegenüber den Beamten nicht ausweisen. In der Sitztasche des Busses wurde jedoch ein bulgarischer Reisepass aufgefunden. Bei der Überprüfung des Passes stellte sich heraus, dass es sich um eine Totalfälschung handelte. Es bestand der Verdacht des Verschaffens falscher amtlicher Ausweise und der unerlaubten Einreise in das Bundesgebiet. In seiner Vernehmung gab der 25-Jährige an, den Pass über eine Schleuserorganisation erhalten zu haben. Die Bundespolizei hat hierzu die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Der 25-Jährige äußerte ein Schutzersuchen, sodass er an eine Landeserstaufnahmestelle weitergeleitet wurde.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell