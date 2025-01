BPOLI-OG: Festnahme am Grenzübergang: Algerischer Staatsangehöriger wegen Diebstahls verhaftet

Offenburg (ots) - Am Freitagmorgen (24.01.) wurde ein 79-jähriger Deutscher am Bahnhof in Offenburg festgenommen. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl wegen Bedrohung vor. Da er die Geldstrafe bezahlen konnte, entging er einer zehntägigen Haftstrafe. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Jana Disch Telefon: 0781/9190-1010 E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de ...

mehr