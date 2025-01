Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme am Bahnhof Offenburg

Offenburg (ots)

Am Freitagmorgen (24.01.) wurde ein 79-jähriger Deutscher am Bahnhof in Offenburg festgenommen. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl wegen Bedrohung vor. Da er die Geldstrafe bezahlen konnte, entging er einer zehntägigen Haftstrafe.

