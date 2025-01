BPOLI-OG: Festnahme am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden

Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben gestern an der Tram D Haltestelle beim Bahnhof in Kehl einen 38-Jährigen festgenommen. Gegen den tunesischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun für 30 Tage ins Gefängnis. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Dieter Hutt Telefon: 0781/9190-1010 E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de ...

mehr