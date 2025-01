Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mann bedroht und beleidigt Bundespolizisten

Rastatt (ots)

Beamte der Bundespolizei kontrollierten gestern Nachmittag im Bahnhof in Rastatt einen 35-Jährigen. Hierbei weigerte sich dieser einen Ausweis zu zeigen und beleidigte stattdessen die Beamten. Im weiteren Verlauf entzog er sich der Kontrolle, konnte aber im Bereich einer Tankstelle in bahnhofnähe gestellt werden. Fortlaufend beleidigte der deutsche Staatsangehörige die Beamten und drohte ihnen Schläge an. Eine Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung wegen Bedrohung. Ihn erwarten nun erneut Anzeigen wegen Beleidigung und Bedrohung.

