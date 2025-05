Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Altenburg (ots)

Altenburg: Am 21. Mai 2025, gegen 14:35 Uhr, kam es an der Kreuzung Am Lerchenberg / Friedrich-Mehring-Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 57-jährige Fahrzeugführerin missachtete die Vorfahrt einer 39-jährigen Fahrerin, wodurch es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Die 39-Jährige klagte erlitt leichte Verletzungen, musste jedoch nicht medizinisch behandelt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfallgeschehen auf. (AK)

