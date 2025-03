Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: 77-Jähriger überfallen - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Eine Zeugin rief die Beamten am Montagmorgen (17. März, 09:53 Uhr) in die Weseler Straße. Ihr Vorgesetzter, der Inhaber einer Kanzlei, sei dort von zwei unbekannten Tätern überfallen worden. Die Tür der Büroräumlichkeiten stand weit offen und der Geschädigte (77) wurde dort durch die Zeugin versorgt. Er berichtete, dass zwei junge Männer ihn im Treppenhaus angegriffen hätten. Dabei sei er die Treppe hinunter gestürzt. Er verletzte sich am Arm und am Kopf. Er wurde später durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Die unbekannten Verdächtigen flüchteten mit Beute im fünfstelligen Bereich aus dem Haus in Richtung Ottostraße. Die Männer werden wie folgt beschrieben: beide zwischen 17 bis 20 Jahre und schlanke Staturen. Sie sollen dunkel gekleidet gewesen sein und Kopfbedeckungen getragen haben. Wenn Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell