Polizei Duisburg

POL-DU: Obermarxloh: Mit Reizgas angegriffen, Handtasche geraubt - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Zwei Unbekannte haben am Donnerstagabend (13. März, 19:10 Uhr) eine 34-Jährige auf der Halfmannstraße ausgeraubt. Die Frau schilderte den alarmierten Polizisten, dass sie mit einer Schusswaffe bedroht wurde und Reizgas in die Augen bekommen hat. Einer der Männer entriss ihr dann die Handtasche samt Bargeld, persönlichen Dokumenten, Bankkarten und diversen Schlüsseln. Das Duo flüchtete mit der Beute in Richtung des Iltisparks. Rettungssanitäter behandelten die Duisburgerin vor Ort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die nähere Angaben zu den Unbekannten machen können: Beide haben eine schmale Statur und trugen dunkle/schwarze Kleidung sowie eine Kopfbedeckung (Mütze/Kapuze). Einer der Täter wird auf 26 bis 30 Jahre und 1,75 Meter geschätzt. Er hatte auf seiner Oberbekleidung eine glänzende Applikation im Brustbereich. Zudem trug einer der Männer eine Daunenjacke und Schuhe mit roten Applikationen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell