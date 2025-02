Polizei Duisburg

POL-DU: Buchholz: Auseinandersetzung an Gaststätte - 41-Jähriger verstorben

Duisburg (ots)

Infolge einer Auseinandersetzung an einer Gaststätte auf der Sittardsberger Allee in der Nacht zum Samstag (1. Februar, 1:45 Uhr) ist ein 41-jähriger Moerser (deutsche Staatsangehörigkeit) seinen Verletzungen erlegen.

Der Mann soll zuvor von einem 29-jährigen Duisburger (mazedonische Staatsangehörigkeit) vor der Kneipe gestoßen worden und mit dem Kopf auf den Boden aufgeschlagen sein. Zeugen berichteten den alarmierten Polizisten, dass es bereits in der Gaststätte zu verbalen Streitigkeiten zwischen den beiden gekommen sein soll. Rettungssanitäter brachten den 41-Jährigen mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er am heutigen Montag (3. Februar) verstarb.

Nachdem der 29-Jährige zunächst flüchtete, stellte er sich noch in derselben Nacht auf der Polizeiwache Buchholz. Um nachweisen zu können, ob er Alkohol, Drogen oder Medikamente genommen haben könnte, entnahm ihm ein Arzt mehrere Blutproben. Der Duisburger muss sich jetzt mit einem Strafverfahren wegen Körperverletzung mit Todesfolge auseinandersetzen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern weiterhin an.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell