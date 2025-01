POL-GM: Motorradfahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Hückeswagen (ots) - Am Mittwoch (22. Januar) beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit von 6:15 Uhr bis 14 Uhr einen Suzuki Swift, der in einer Parkbucht in der Goethestraße parkte. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 entgegen. Rückfragen von ...

