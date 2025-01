POL-GM: Zigarettenautomat aufgebrochen

Marienheide (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (21. / 22. Januar) sind Unbekannte in einen Kindergarten in der Müllenbacher Straße in Marienheide-Rodt eingebrochen. Gegen 01:23 Uhr wurde ein Alarm ausgelöst. Die Unbekannten hebelten die Eingangstür auf und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Augenscheinlich wurde nichts durchsucht. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen. Rückfragen von ...

