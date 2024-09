POL-OL: +++ Westerstede: Polizei verhindert Flucht und stellt Motorrad sicher +++

Oldenburg (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen Unbekannte in ein Sportheim im Otterweg ein, aus diesem entwendeten die Täter Bargeld. Ein Einbruch in ein Sportheim im Otterweg beschäftigt seit dem Donnerstagmorgen die Ermittler. Den ersten Ermittlungen zufolge drangen bisher Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in das Heim ein. Anschließend durchsuchten die Täter das Objekt und konnten mit einer bisher unbekannten Menge an Bargeld ...

