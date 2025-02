Polizei Duisburg

POL-DU: Bruckhausen: Raub auf Bäckerei - Zwei Täter flüchtig

Duisburg (ots)

Zwei Unbekannte haben am Sonntagvormittag (2. Februar, 10:50 Uhr) eine Bäckerei auf der Dieselstraße ausgeraubt. Eine Verkäuferin berichtete den alarmierten Polizisten, dass sie von einem der Männer mit Pfefferspray attackiert wurde - ebenso ein Kunde (68), der an einem Tisch saß. Ein Täter stieß daraufhin die 58-Jährige zur Seite und riss die Kassenschublade aus der Verankerung. Mit der Beute flüchtete das Duo zu Fuß in Richtung Kaiser-Wilhelm-Straße. Rettungssanitäter behandelten die Verkäuferin und den Kunden vor Ort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die nähere Angaben zu den Männern machen können: Sie sollen "klein" sein, jeweils eine schlanke Statur haben und unter 30 Jahre alt sein. Beide Täter haben schwarze Haare und trugen einen dunklen Kapuzenpullover und eine dunkle Jogginghose. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell