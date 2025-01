Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Kleinbrand

Stockach-Hoppetenzell (ots)

Die Feuerwehr Stockach Abteilungen Hoppetenzell musste am 25.01.2025 um 20:01 Uhr mit dem Einsatzstichwort "B0 Brennender Gulli" in die Johanniterstraße ausrücken. Unmittelbar nach Ende des Nachtumzugs vom Narrentreffen in Hoppetenzell wurde die im Dienst befindliche Fahrzeugbesatzung über Funk zur Erkundung in die Johanniterstraße angefordert. Vor Ort konnte folgende Lage festgestellt werden: Mehrere brennende Fackeln wurde in einem Gulli entsorgt und sorgten für einen Kleinbrand. Dieser konnte unkompliziert mit 1,5 Liter Mineralwasser abgelöscht werden. Weitere Maßnahmen waren für die Feuerwehr nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach 10 Minuten beendet werden. Im weiteren Verlauf des Narrentreffen gab es für die Feuerwehr Stockach keine nennenswerten Einsätze.

