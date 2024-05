Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240502 - 0469 Frankfurt

Schwelm: Vermisste 13-Jährige - Polizei bittet um Mithilfe

Frankfurt (ots)

(ha) Laut aktuellen Erkenntnissen bestehen Hinweise darauf, dass sich die vermisste 13-jährige Leonie G. aus Schwelm (NRW) aktuell in Frankfurt am Main aufhalten könnte. Leonie wird seit dem 26.04.2024 vermisst und war zunächst in Begleitung einer Freundin, die mittlerweile nach Hause zurückgekehrt ist.

Nähere Informationen können den Links der ursprünglichen Pressemeldungen der Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreis entnommen werden:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12726/5767266

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12726/5771114

Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

Weiblich, ca. 165 cm groß, schlanke Statur, braune Augen, blonde Haare; trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose und weiße Schuhe

Wer hat Leonie G. gesehen?

Zeugen, die sachdienliche Hinweise bezüglich des Aufenthaltsortes der Vermissten geben können werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 069/75553110 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

