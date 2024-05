POL-EN: Schwelm: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung- 14-Jährige aus Schwelm wieder zu Hause

Herdecke (ots) - Am 30.04.2024, gegen 09 Uhr, befuhr ein 72-jähriger Herdecker mit seinem Fahrrad die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Stiftstraße. In Höhe der Einmündung Stiftstraße stürzte der 72-Jährige und verletzte sich leicht am Knie. ER wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis ...

