Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Nach tödlichem Schuss - Mordkommission bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung

Duisburg (ots)

Nach dem Tötungsdelikt am Sonntag (26. Januar, gegen 20:10 Uhr) auf der Grabenstraße haben Einsatzkräfte der Polizei Duisburg am Dienstagabend (28. Januar, gegen 22 Uhr) einen 37-Jährigen in seiner Wohnung in Neudorf festgenommen. Er sitzt derweilen wegen des Verdachts des Mordes in Untersuchungshaft (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5959935).

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen seither weiter. Die Mordkommission bittet die Bevölkerung dabei um Mithilfe. Die Beamten hängen heute rund um den vermeintlichen Fluchtweg des Beschuldigten Hinweisplakate auf. Die Ermittler interessiert: Wer hat am 26. Januar im Zeitraum von 20 bis 21 Uhr auf diesem Weg weitere verdächtige Personen wahrgenommen? Wie hat sich diese Person verhalten? Hatte diese Person Kontakt zu Dritten? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800.

