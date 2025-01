POL-DU: Marxloh: "Präsidentenfahrzeug" gestoppt - 35-Jähriger mit Sirene und Blaulicht erwischt

Duisburg (ots) - Nach dem Tötungsdelikt am Sonntag (26. Januar, gegen 20:10 Uhr) auf der Grabenstraße haben Einsatzkräfte der Polizei Duisburg am Dienstagabend (28. Januar, gegen 22 Uhr) einen Verdächtigen in seiner Wohnung in Neudorf festgenommen. Akribische Ermittlungen führten die Beamten der eingerichteten ...

