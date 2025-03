Polizei Duisburg

POL-DU: Düsseldorf/Neuss: Rauchentwicklung auf Tankmotorschiff

Duisburg/Düsseldorf/Neuss (ots)

Auf einem Tankmotorschiff kam es am Donnerstagmittag (13. März, 13:40 Uhr) auf dem Rhein in Höhe Düsseldorf-Volmerswerth (Rhein-km 733) zu einer Rauchentwicklung. Nach bisherigem Kenntnisstand war die Ursache eine Hitzeentwicklung im Maschinenraum. Das Schiff war zu dem Zeitpunkt nicht beladen. Ein Steuermann erlitt durch die Rauchgase leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr sowie die Wasserschutzpolizei Düsseldorf waren im Einsatz.

Nach Rücksprache mit dem Wasserstraßenschifffahrtsamt konnte das Schiff im Hafen Neuss festgelegt werden. Für den Schiffsverkehr ergaben sich durch den Vorfall keine Einschränkungen. Die Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei haben eine Schiffsunfall-Anzeige geschrieben und die Ermittlungen zur Ursache der Rauchentwicklung aufgenommen.

