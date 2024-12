Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach

Airach, Lkr. Konstanz) Stallscheunenbrand mit drei leicht verletzten Personen (12.12.2024)

Stockach / Airach (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro und drei leicht verletzte Personen sind die Bilanz eines Scheunenbrands am Donnerstagabend in Stockach / Airach. Gegen 20:00 Uhr geriet in Airach aus bislang unbekannter Ursache eine Scheune mit Stallungen der Straußenfarm Hegau-Bodensee in Brand. Vor dem Eintreffen der umliegenden Feuerwehren befreiten drei Angehörige der Farm die Strauße wodurch keine Tiere zu Schaden kamen. Die drei Personen wurden hierbei leicht verletzt in die örtliche Klinik verbracht. Durch das schnelle und beherzte Eingreifen der Feuerwehr, welche mit einem Großaufgebot von 64 Einsatzkräften vor Ort war, konnte ein weiteres Ausbreiten und ein möglicher Vollbrand der Scheune verhindert und das Feuer gelöscht werden. Beamte des Polizeireviers Stockach und des Kriminaldauerdienstes haben noch am Abend die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen (NK).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell