POL-KN: (VS-Villingen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) NACHTRAGSMELDUNG zu Polizei überprüft nach Alarmauslösung Schule (12.12.2024)

Konstanz (ots) - Am Mittwochnachmittag hat ein Unbekannter in der Tirolergasse eine 14-Jährige bedrängt. Nach derzeitigen Erkenntnissen packte der dunkel gekleidete Mann das Mädchen gegen 14:20 Uhr am Arm und zog sie in einen Hauseingang. Die Jugendliche wehrte sich, woraufhin er in Richtung Münzgasse flüchtete. Der Unbekannte dürfte etwa 25 Jahre alt oder älter ...

