Tuttlingen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Dienstagabend in der Straße "Hinterm Bild" ereignet hat. Gegen 19:00 Uhr kollidierte ein weißer Transporter mit einem grünen Opel Adam, der auf Höhe der Hausnummer 2 am Fahrbahnrand parkte. Der unbekannte Fahrer entfernte sich anschließend, ohne sich um eine Regulierung des verursachten ...

