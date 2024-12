Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Lkr. Konstanz) - Auseinandersetzung in der Fußgängerzone (10.12.2024)

Singen (ots)

Am Dienstagabend ist es in der Hegaustraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 44-jährigen Radfahrer und zwei Männern eines Sicherheitsdienstes gekommen. Die beiden Sicherheitskräfte im Alter von 26 und 33 Jahren wiesen den Mann gegen 18:30 Uhr darauf hin, dass das Radfahren in der Fußgängerzone untersagt sei. Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich daraus ein Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete.

Der Radfahrer erlitt dabei Verletzungen im Gesicht und suchte eigenständig ein Krankenhaus auf.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07731-8880 mit dem Polizeirevier Singen in Verbindung zu setzen.

