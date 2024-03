Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240321 - 0328 Frankfurt - Ginnheim: Versuchter Raub

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Abend (20.03.2024) kam es in Ginnheim zu einem Raubversuch, bei dem ein bislang unbekannter Mann gegen einen 17-Jährigen einen waffenähnlichen Gegenstand einsetzte.

Der Geschädigte verließ zunächst eine U-Bahn (U1) an der Haltestelle Ginnheim und ging in Richtung "Braungeröll". In der Straße "Fuchshohl" packte ihn plötzlich ein junger Mann von hinten am Arm und forderte ihn auf, stehen zu bleiben. Der 17-Jährige riss sich los und gab seinem Gegenüber zu verstehen, keine Wertsachen bei sich zu haben. Der Unbekannte ergriff erneut seinen Arm, holte einen Gegenstand hervor, der aussah wie eine Schusswaffe, schlug diesen gegen den Kopf des Jugendlichen und schüchterte ihn zusätzlich verbal ein. Anschließend entfernte sich der Mann ohne Beute in unbekannte Richtung. Der Geschädigte trug durch den Schlag eine leichte Verletzung davon. Eine Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg.

Personenbeschreibung:

Männlich, circa 20 Jahre alt, circa 185 cm groß, schlanke Statur, trainierte Oberarme; trug einen dunklen Kapuzenpullover mit "Nike-Emblem", dunkle Handschuhe und war bis über die Augen vermummt.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich beim örtlich zuständigen 12. Revier unter der Rufnummer 069 / 755 - 11200 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell