POL-NOM: Diebstahl Kupferkessel

Einbeck (ots) - Einbeck (Kr.) 29.10.2024 und 30.10.2024 Am Mittwoch, den 30.10.2024, zeigte der Ladendetektiv eines Einkaufsmarktes am Hubeweg den Ladendiebstahl eines Pärchens aus Einbeck an. Demzufolge hatte er die beiden 39 und 40jährigen Personen dabei beobachtet, wie sie am Nachmittag diverse Lebensmittel aus den Auslagen des Geschäftes entnahmen und anschließend den Kassenbereich passierten, ohne die Waren zu ...

mehr