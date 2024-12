Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Weißer Transporter nach Unfallflucht gesucht (11.12.2024)

Tuttlingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Dienstagabend in der Straße "Hinterm Bild" ereignet hat. Gegen 19:00 Uhr kollidierte ein weißer Transporter mit einem grünen Opel Adam, der auf Höhe der Hausnummer 2 am Fahrbahnrand parkte. Der unbekannte Fahrer entfernte sich anschließend, ohne sich um eine Regulierung des verursachten Schadens zu kümmern.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Die Polizei Tuttlingen bittet Zeugen, die Angaben zum beteiligten Transporter machen können, sich unter Tel. 07461-9410 zu melden

