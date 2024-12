Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) - Jugendliche in der Altstadt bedrängt - Polizei sucht Zeugen (11.12.2024)

Konstanz (ots)

Am Mittwochnachmittag hat ein Unbekannter in der Tirolergasse eine 14-Jährige bedrängt. Nach derzeitigen Erkenntnissen packte der dunkel gekleidete Mann das Mädchen gegen 14:20 Uhr am Arm und zog sie in einen Hauseingang. Die Jugendliche wehrte sich, woraufhin er in Richtung Münzgasse flüchtete.

Der Unbekannte dürfte etwa 25 Jahre alt oder älter und circa 1,80 Meter groß sein. Zum Zeitpunkt des Vorfalls trug er einen Schlauchschal und war dunkel gekleidet.

Das Mädchen erlitt keine sichtbaren Verletzungen.

Der Polizeiposten Konstanz-Lutherplatz bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Mannes geben können, sich unter Tel. 07531-365999-0 zu melden.

