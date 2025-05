Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schuhwerk geht in Flammen auf - Zeugen gesucht!

Jützenbach (ots)

Am Mittwochmorgen erlebten die Anwohner der Jützenbacher Straße eine böse Überraschung. Im Zeitraum zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 06.15 Uhr, brannte Schuhwerk in unmittelbarer Nähe eines Wohnhauses nieder. Durch die Flammen wurde ein darüber befindlicher Blumenkasten zerstört und eine Fensterscheibe beschädigt. Auch die Fassade wurde durch den Brand in Mittleidenschaft gezogen. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Nach bisherigen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Brand durch Unbekannte verursacht wurde. Die Beamten leiten ein Ermittlungsverfahren ein. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, die sich im genannten Zeitraum am Brandort oder im Nahbereich befanden, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0136526

