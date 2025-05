Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeug kollidiert mit Mauer

Hohengandern (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam die Fahrerin eines Pkw aus bislang ungeklärter Ursache gegen 23.45 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab, als sie die Bundesstraße 80 aus Richtung Arenshausen kommend in Richtung Hohengandern befuhr. Die 19-Jährige stieß mit ihrem Pkw gegen die Brückenmauer einer Bahnunterführung. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt. Am Auto entstand Sachschaden. An der Mauer konnte kein Schaden festgestellt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell