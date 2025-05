Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte hinterlassen Sticker an Wahlkreisbüro - Zeugen gesucht!

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter brachten zwei Aufkleber an der Verglasung und einem Briefkasten eines Wahlkreisbüros in der Wilhelmstraße an. Nach bisherigen Ermittlungen wurden die Aufkleber am Dienstag zwischen 1 und 16.25 Uhr aufgeklebt.

Die Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld haben ein Ermittlungsverfahren wegen politisch motivierter Sachbeschädigung eingeleitet und bitten um Zeugenhinweise. Wer verdächtige Personen beobachten konnte, wird gebeten, sich bei den Polizeibeamten in Heilbad Heiligenstadt unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0135977

