Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall

Sömmerda (ots)

Heute Morgen kam ein 20jähriger Honda Fahrer im südlichen Landkreis in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Dadurch wurde er wieder auf die Fahrbahn geschleudert und überschlug sich nun auch noch. Der Honda kam dann am linken Fahrbahnrand auf dem Dach zum Stillstand. Der 20jährige konnte selbst seinen Honda verlassen. Es kamen hier ein Rettungswagen und die Feuerwehr zum Einsatz. Die Straße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Glücklicherweise erlitt der Fahrer keine schweren Verletzungen, er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Als Ursache kommen mehrere Faktoren in Frage. Es herrschte Nebel, die Fahrbahn war durch die Witterung etwas glatt. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm 0,49 o/oo. Dadurch besteht der Verdacht, dass auch das zum Unfall beigetragen haben könnte. Es folgten eine Blutenentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins. Der Honda erlitt einen Totalschaden, die Schadenshöhe beim Unfall beträgt etwa 8000 EUR.(TG)

