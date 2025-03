Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Beim Ausweichen gestürzt

Borken (ots)

Unfallort: Borken-Gemen, Prattenborgweg;

Unfallzeit: 11.03.2025, 15.20 Uhr;

Leichte Verletzungen hat ein Kind am Dienstag in Borken-Gemen bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der Junge war gegen 15.20 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Prattenborgweg in Richtung Wakelkamp unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ihm ein Auto entgegen. Der Fahrer zog dabei auf die linke Straßenseite, um die in seiner Richtung abgestellten Autos zu passieren. Der junge Radler wich aus, prallte gegen den Bordstein und stürzte. Der Autofahrer entfernte sich. Bei dem betreffenden Fahrzeug soll es sich um einen Kleinwagen mit rot-weiß lackierten Außenspiegeln gehandelt haben. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

