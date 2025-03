Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Raub mit Schusswaffe

Borken (ots)

Tatort: Borken, Max-Planck-Straße; Tatzeit: 11.03.2025, 20.50 Uhr;

Unter Vorhalt einer schwarzen Pistole Bargeld geraubt hat am Dienstagabend ein Mann in einem Borkener Verbrauchermarkt. Gegen 20.50 Uhr betrat ein Kind den Supermarkt in der Max-Planck-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen lenkte das Mädchen gezielt einen Angestellten von der Arbeit ab. Ein weiterer bislang unbekannter Täter forderte unter Vorhalt der Waffe die Kassiererin auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Als die Angestellte die Kasse öffnete, griff der Räuber in die Lade und rannte mit seiner Beute aus dem Supermarkt. Die Angestellten hielten das Kind bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest. In den Taschen fanden die Beamten ein Messer und stellten dieses sicher. Später übergaben die Polizisten das Mädchen seinen Eltern. Von dem flüchtigen Räuber fehlt weiterhin jede Spur. Dieser trug bei der Tatausführung einen schwarzen Pullover und eine Maske.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

