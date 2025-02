POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Motorradfahrer verletzt.

Lippe (ots) - Vier Handwerkerbullis wurden in der Nacht Montag auf Dienstag (24./25.02.2025) in der Asenburgstraße, Uferstraße, Am Bexterholz und Auf der Breden angegangen. Unbekannte Täter schlugen jeweils eine Scheibe der Fahrzeuge ein. In zwei Fällen fanden sie Werkzeug in den Fahrzeugen und stahlen es. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich telefonisch unter 05231 ...

