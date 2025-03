Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in ein Wohnhaus

Borken (ots)

Tatort: Borken, Alter Kreuzweg; Tatzeit: zwischen dem 10.02.2025, 09.00 Uhr, und 12.03.2025, 07.30 Uhr;

In ein Wohnhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Alter Kreuzweg in Borken. Zwischen Montagmorgen 09.00 Uhr und Mittwochmorgen 07.30 Uhr drangen auf bislang unbekannte Weise die Einbrecher in die Doppelhaushälfte ein. Auf der Suche nach Diebesgut durchsuchten sie mehrere Räume. Zu einer möglichen Tatbeute konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

